6 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

На данном уроке мы поговорим о наших страхах и их природе. Вместе мы постараемся понять, в чeм причина наших фобий, какие самые распространeнные в мире фобии и как их преодолеть. Мы выясним, что такое настоящая смелость, и чем она отличается от глупости. На конкретных исторических примерах мы убедимся в справедливости утверждения У страха глаза велики.
