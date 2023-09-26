Будь по-твоему (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
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Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+49 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+49 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+49 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+48 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+49 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+49 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+48 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+49 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+49 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+49 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+48 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+48 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+48 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+48 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+48 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+48 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+48 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 18+48 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 18+48 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 18+48 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 18+49 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 18+49 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 18+49 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
- 18+49 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
- 18+49 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
- 18+48 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 29Бесплатно
- 18+48 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 30Бесплатно
- 18+48 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 31Бесплатно
- 18+48 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 32Бесплатно
- 18+48 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 33Бесплатно
- 18+49 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 34Бесплатно
- 18+48 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 35Бесплатно
- 18+49 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 36Бесплатно
- 18+49 мин
Будь по-твоему
Сезон 1 Серия 37Бесплатно
О сериале
Проблемы в отношениях, которые на первый взгляд кажутся обычными и мелкими, но приводят к серьезным конфликтам. Редкий счастливец не сталкивался с ними. Семейная жизнь трещит по швам, рушатся дружеские, родственные связи – и где набраться мудрости, чтобы восстановить отношения? Американцы в таких случаях традиционно идут к психоаналитику, россияне – жалуются родственникам и друзьям. А советы близких далеко не всегда идут на пользу, а то и усугубляют ситуацию. Программа «Будь по-твоему» предлагает зрителю более конструктивный вариант – учиться разрешать свои личные проблемы на чужом примере.
Задача психологов – участников программы – разобраться в причинах конфликта и помочь людям услышать друг друга. Прекрасно, если в финале один из героев сможет произнести заветную фразу «Будь по-твоему», то есть согласится принять точку зрения противоположной стороны.
Автор оригинальных тренингов, писатель Радислав ГАНДАПАС здесь впервые выступает в роли телеведущего и, без сомнений, станет для зрителя настоящим открытием.