WinkДетям2 класс. Окружающий мирЖизнь города и селаБудь другом природе
2 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн
7.02020, Будь другом природе
Образовательные0+
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Сюжет
Люди строят города, изобретают интересные и полезные вещи, руководят прогрессом на земле и даже в космосе. Но что бы ни делал человек, он по-прежнему является частью природы. Без природы наша с вами жизнь невозможна. Природа окружает нас повсюду. Даже в больших городах мы можем слышать пение пт�иц и любоваться растениями. Но, к сожалению, человек не всегда понимает, что его деятельность может навредить природе, а если погибнет природа, погибнем и мы с вами.
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