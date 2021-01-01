Bspwm - простой мозаичный оконный менеджер | Обзор
Wink
Сериалы
Aleksey Samoilov
1-й сезон
76-я серия

Aleksey Samoilov (сериал, 2021) сезон 1 серия 76 смотреть онлайн

5.42021, Bspwm - простой мозаичный оконный менеджер | Обзор
Блог18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Я работаю с Linux и свободным ПО около 10-ти лет, охотно изучаю аспекты десктопного применения Linux, а также люблю делиться полученными знаниями с другими.

Сериал Bspwm - простой мозаичный оконный менеджер | Обзор 1 сезон 76 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Блог
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг