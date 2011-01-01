Брошенный кролик. Серия 2
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Брошенный кролик (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.02011, Usagi doroppu
Аниме, Комедии18+

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О сериале

30-летний Дайкити Кавати, холостяк и работоголик, получает известие о смерти деда. А на похоронах выясняется, что у старика осталась внебрачная 6-летняя дочь, которую родня собирается отослать в приют. Дайкити решает взять брошенку себе и, таким образом становится отчимом собственной тeте.

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Страна
Япония
Жанр
Комедии, Драмы, Аниме
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.3 IMDb