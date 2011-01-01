WinkСериалыБрошенный кролик1-й сезон1-я серия
Брошенный кролик (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.02011, Usagi doroppu
Аниме, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
30-летний Дайкити Кавати, холостяк и работоголик, получает известие о смерти деда. А на похоронах выясняется, что у старика осталась внебрачная 6-летняя дочь, которую родня собирается отослать в приют. Дайкити решает взять брошенку себе и, таким образом становится отчимом собственной тeте.
Сериал Брошенный кролик 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.3 IMDb
- ХЦАктёр
Хироси
Цутида
- АМАктриса
Аю
Мацуура
- АМАктриса
Ацуко
Минэ
- НСАктёр
Ноа
Сакаи
- СОАктриса
Саяка
Охара
- НСАктриса
Нанако
Судо
- КУАктриса
Кана
Уэда
- МИАктёр
Масакадзу
Ито
- МСАктриса
Маая
Сакамото
- ЮУАктриса
Юми
Утияма
- ТКСценарист
Таку
Кисимото
- КНПродюсер
Китагава
Наоки
- КМПродюсер
Кацудзи
Морисита
- ИТХудожник
Итиро
Тацута
- СМКомпозитор
Сугуру
Мацутани