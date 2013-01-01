WinkДетям8 класс. Всеобщая историяТрадиционные общества в XIX – начале XX векаБританское владычество в Индии
8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн
5.02013, Британское владычество в Индии
Образовательные0+
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Сюжет
Британская империя ; государство, владевшее огромным количеством колоний. Индия ; одна из британских колоний. Из данного урока вы узнаете, как Индия стала колонией Великобритании, как упорно боролась за независимость и након�ец ее получила. А также познакомитесь с выдающимся индийским деятелем Махатмой Ганди, узнаете о восстании сипаев и Индийском национальном конгрессе.
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