Британия. Сезон 3. Серия 7
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Британия (сериал, 2021) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

8.22021, Britannia
Фэнтези, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Во время римского завоевания Британии две враждующие кельтские воительницы — Керра и Антедия — вынуждены объединить силы, чтобы дать отпор римским легионам под предводительством Авла Плавтия.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

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