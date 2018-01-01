Британия. Сезон 2. Серия 8
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Британия (сериал, 2018) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

8.22018, Britannia
Фэнтези, Исторические18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Во время римского завоевания Британии две враждующие кельтские воительницы — Керра и Антедия — вынуждены объединить силы, чтобы дать отпор римским легионам под предводительством Авла Плавтия.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

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