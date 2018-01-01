Британия. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Британия
2-й сезон
1-я серия

Британия (сериал, 2018) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

8.22018, Britannia
Фэнтези, Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Во время римского завоевания Британии две враждующие кельтские воительницы — Керра и Антедия — вынуждены объединить силы, чтобы дать отпор римским легионам под предводительством Авла Плавтия.

Сериал Британия 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Исторический, Боевик, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Британия»