Wink
Сериалы
Британия
1-й сезон
6-я серия

Британия (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.22017, Britannia
Фэнтези, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Во время римского завоевания Британии две враждующие кельтские воительницы — Керра и Антедия — вынуждены объединить силы, чтобы дать отпор римским легионам под предводительством Авла Плавтия.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Исторический, Боевик, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Британия»