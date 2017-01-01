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Британия (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.22017, Britannia
Фэнтези, Боевики18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Во время римского завоевания Британии две враждующие кельтские воительницы — Керра и Антедия — вынуждены объединить силы, чтобы дать отпор римским легионам под предводительством Авла Плавтия.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Британия»