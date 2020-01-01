Брико (мультсериал, 2020) сезон 2 серия 25 смотреть онлайн

Брико. Сезон 2. Серия 25
О сериале

Эксклюзивная онлайн-премьера нового познавательно-развлекательного анимационного сериала для детей от четырeх лет с акцентом на переработку и бережное отношение к окружающей природе. Встречайте главных героев: весeлого и любопытного малыша Брико и непоседливого и сообразительного кролика Хепи. Лучшим друзьям некогда скучать, потому что у них есть волшебная коробка. В каждом эпизоде они находят в ней обыденный, ничем не примечательный предмет, и с помощью фантазии и подручных материалов Брико и Хепи делают из него игрушки и украшения.

