Брико (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Эксклюзивная онлайн-премьера нового познавательно-развлекательного анимационного сериала для детей от четырeх лет с акцентом на переработку и бережное отношение к окружающей природе. Встречайте главных героев: весeлого и любопытного малыша Брико и непоседливого и сообразительного кролика Хепи. Лучшим друзьям некогда скучать, потому что у них есть волшебная коробка. В каждом эпизоде они находят в ней обыденный, ничем не примечательный предмет, и с помощью фантазии и подручных материалов Брико и Хепи делают из него игрушки и украшения.



Сериал Брико 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.