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11-я серия

Бригада (сериал, 2002) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2002, Бригада. Серия 11
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Для заключения очередной сделки Пчела собирается в Германию. По дороге в аэропорт он узнает, что машина, в которой ехали его друзья, взорвана. В результате взрыва Фил в критическом состоянии отправлен в больницу.

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Жанр
Драма
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бригада»