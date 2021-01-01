Брэд Ридделл vs Рафаэль Физиев
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UFC Fight Night Las Vegas 44
1-й сезон
Брэд Ридделл vs Рафаэль Физиев

UFC Fight Night Las Vegas 44 (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+

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Сюжет

Бойцы из ТОП 5 рейтинга легчайшего веса UFC встретились в главном поединке турнира UFC Fight Night ESPN 31. Бывший двукратный чемпион UFC в полулeгком весе Жозе Алдо сразился с Робом Фонтом, идущим на серии из четырeх побед.

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