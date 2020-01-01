Breaking Bad с Климом Жуковбергом. Сезон 2. Серия 11
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Breaking Bad с Климом Жуковбергом
1-й сезон
7-я серия

Breaking Bad с Климом Жуковбергом (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2020, Breaking Bad с Климом Жуковбергом. Сезон 2. Серия 11
ТВ-шоу18+

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Сюжет

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов! Дмитрий «Гоблин» Пучков в компании историка и киномана Клима Жукова разбирает сериал «Во все тяжкие». Вы узнаете, как команде шоураннера Винса Гиллигана удалось удерживать и усиливать зрительское напряжение все 5 сезонов.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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