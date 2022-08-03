7 класс. География (сериал, 2020) сезон 8 серия 9 смотреть онлайн
6.02020, Бразилия
Образовательные18+
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О сериале
Историю Бразилии невозможно представить без кофе. Завезенные еще в 1727 году из соседней Гвианы кофейные деревья нашли на плантациях юго-восточной части Бразилии самую благодатную почву.
А через 100 лет, когда кофе стал продуктом широкого потребления в США и странах Европы, его производство стало основой экономики Бразилии и принесло ей богатство. Кофе и сейчас одна из самых важных статей дохода Бразилии, напиток, без которого нельзя представить себе жизнь бразильцев.
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