Видеоурок позволяет получить интересную и подробную информацию о Бразилии. Из урока вы получите полную характеристику Бразилии, узнаете особенности ее географического положения, хозяйства. Преподаватель подробно расскажет вам о национальном составе страны, уровне жизни населения о том, чем живeт страна сейчас, и о еe перспективах в будущем.



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