Брайэн Баттл vs Гилберт Урбина
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UFC Fight Night Las Vegas 35
1-й сезон
Брайэн Баттл vs Гилберт Урбина

UFC Fight Night Las Vegas 35 (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+

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Сюжет

Бой топовых бойцов в полулeгком весе возглавил турнир. Эдсон Барбоза (#9 рейтинга) бился с Гигой Чиказдзе (#10 рейтинга), идущим на внушительной серии из восьми побед.

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