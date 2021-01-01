Братья вне игры. Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Братья вне игры
2-й сезон
2-я серия
8.72021, Spitsbroers
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Братья вне игры (сериал, 2021) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Два брата мечтают об одном — попасть в мир большого футбола. Одного из них ждeт карьера в известном клубе, где секс, ложь и коррупция давно стали нормой. А другой встанет на путь саморазрушения и окажется по ту сторону закона. Выдержит ли некогда крепкая семья испытание славой и деньгами?

Сериал Братья вне игры 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Бельгия
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Братья вне игры»