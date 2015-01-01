Братья вне игры. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Братья вне игры
1-й сезон
6-я серия
8.72015, Spitsbroers
Драмы18+

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Братья вне игры (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Два брата мечтают об одном — попасть в мир большого футбола. Одного из них ждeт карьера в известном клубе, где секс, ложь и коррупция давно стали нормой. А другой встанет на путь саморазрушения и окажется по ту сторону закона. Выдержит ли некогда крепкая семья испытание славой и деньгами?

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Информация

Страна
Бельгия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Братья вне игры»

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