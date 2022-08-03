WinkСериалыБратья вне игры1-й сезон10-я серия
8.72015, Spitsbroers
Драма18+
Эта серия пока недоступна
Братья вне игры (сериал, 2015) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
О сериале
Два брата мечтают об одном — попасть в мир большого футбола. Одного из них ждeт карьера в известном клубе, где секс, ложь и коррупция давно стали нормой. А другой встанет на путь саморазрушения и окажется по ту сторону закона. Выдержит ли некогда крепкая семья испытание славой и деньгами?
Рейтинг
7.5 IMDb
- ГПРежиссёр
Гийс
Польспоель
- ЙДРежиссёр
Йорун
Дюмулейн
- ОУАктёр
Оскар
Уиллемс
- ЙСАктёр
Йорен
Селдеслахтс
- ЛТАктёр
Луис
Тальпе
- ККАктёр
Крис
Куппенс
- СЭАктриса
Син
Эггерс
- ВВАктриса
Вив
Ван Дингенен
- БХАктёр
Берт
Халфут
- ГГАктёр
Гекхан
Гиргиноль
- ЛВАктриса
Линн
Ван Ройен
- МГАктёр
Маартен
Гоффин
- ГПСценарист
Гийс
Польспоель
- ФГПродюсер
Фридерик
Гис
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- БВХудожник
Барт
Ван Лу