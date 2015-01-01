Братья вне игры (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Два брата мечтают об одном — попасть в мир большого футбола. Одного из них ждeт карьера в известном клубе, где секс, ложь и коррупция давно стали нормой. А другой встанет на путь саморазрушения и окажется по ту сторону закона. Выдержит ли некогда крепкая семья испытание славой и деньгами?



