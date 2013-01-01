Братья в довесок (по версии Кураж-Бамбей). Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Братья в довесок (по версии Кураж-Бамбей)
1-й сезон
1-я серия

Братья в довесок (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2013, Package Deal
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Два брата адвоката Дэнни переживают, что его новая пассия разрушит их неразлучную троицу. Дэнни находит выход, заключив с братьями и девушкой соглашение о том, что теперь они будут тусоваться все вместе. Что из этого выйдет, смотрите в мегасмешном ситкоме, озвученном по версии Кураж-Бамбей.

Сериал Братья в довесок (по версии Кураж-Бамбей) 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.4 IMDb