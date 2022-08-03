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Братья по оружию
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Братья по оружию (сериал, 2001) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2001, Band of Brothers 1
Военный, Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Боевой путь солдат из парашютно-десантной роты армии США: от тренировочного лагеря в Америке до победного завершения войны в Европе.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Драма
Качество
SD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
9.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Братья по оружию»