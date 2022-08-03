WinkСериалыБратья по оружию1-й сезон10-я серия
Братья по оружию (сериал, 2001) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
9.22001, Band of Brothers
Военный, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
История о боевом пути роты E («Easy») 2-го батальона 506-го парашютно-десантного полка 101-й воздушно-десантной дивизии США от тренировочного лагеря в Таккоа, штат Джорджия, через высадку в Нормандии, Голландскую операцию и осаду Бастони до конца войны.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Драма
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
9.4 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Фрэнкел
- Режиссёр
Микаэл
Саломон
- Режиссёр
Том
Хэнкс
- ДЛРежиссёр
Дэвид
Лиленд
- Актёр
Дэмиэн
Льюис
- Актёр
Рон
Ливингстон
- ДУАктёр
Донни
Уолберг
- Актёр
Мэттью
Сеттл
- Актёр
Майкл
Кудлиц
- Актёр
Декстер
Флетчер
- Актёр
Нил
Макдона
- СГАктёр
Скотт
Граймз
- ШТАктёр
Шэйн
Тейлор
- ПЯАктёр
Питер
Янгблад Хиллз
- ЭБСценарист
Эрик
Борк
- ЭМСценарист
Э.
Макс Фрай
- БССценарист
Брюс
С. МакКенна
- САПродюсер
Стивен
Амброуз
- ЭБПродюсер
Эрик
Борк
- ЭПХудожник
Энтони
Прэтт
- АТХудожник
Алан
Томкинс
- ФПМонтажёр
Фрэнсис
Паркер
- ДРМонтажёр
Джон
Ричардс
- РАОператор
Реми
Адефаразин
- ДРОператор
Джоэль
Рэнсом
- МККомпозитор
Майкл
Кэмен