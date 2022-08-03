WinkСериалыБратья по обмену2-й сезон4-я серия
Братья по обмену (сериал, 2013) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
9.42013, Братья по обмену. Сезон 2. Серия 4
Комедия12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Близнецы Перечихины не общались 30 лет, пока болезнь отца вновь не привела их в родное село. Во время душевного разговора братья решают поменяться местами: скромный тракторист поедет покорять Москву, а успешный бизнесмен будет заново осваивать деревенскую жизнь.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Мария
Аронова
- Актёр
Борис
Клюев
- ЕШАктриса
Елена
Шевченко
- Актёр
Сергей
Беляев
- Актриса
Мария
Горбань
- Актёр
Карэн
Бадалов
- Актёр
Олег
Кассин
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- Актёр
Виктор
Добронравов
- АССценарист
Алексей
Слаповский
- Сценарист
Алексей
Каранович
- ИОСценарист
Игорь
Осипов
- РКСценарист
Ростислав
Кривицкий
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ЕГХудожник
Евгений
Громов
- ЛМХудожница
Людмила
Мягченкова
- МКМонтажёр
Медина
Караева
- ДФОператор
Дильшат
Фатхулин
- СЧКомпозитор
Сергей
Чекрыжов
- ВБКомпозитор
Владимир
Борисов
- АЧКомпозитор
Алексей
Черномордиков