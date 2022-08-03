Братья по обмену. Сезон 2. Серия 1
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Братья по обмену (сериал, 2013) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

9.42013, Братья по обмену. Сезон 2. Серия 1
Комедия18+

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О сериале

Близнецы Перечихины не общались 30 лет, пока болезнь отца вновь не привела их в родное село. Во время душевного разговора братья решают поменяться местами: скромный тракторист поедет покорять Москву, а успешный бизнесмен будет заново осваивать деревенскую жизнь.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Братья по обмену»