Братья по обмену (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
9.32013, Братья по обмену. Сезон 1. Серия 3
Комедия12+
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О сериале
Близнецы Перечихины не общались 30 лет, пока болезнь отца вновь не привела их в родное село. Во время душевного разговора братья решают поменяться местами: скромный тракторист поедет покорять Москву, а успешный бизнесмен будет заново осваивать деревенскую жизнь.
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Рейтинг
7.3 КиноПо�иск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Александр
Жигал�кин
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Мария
Аронова
- Актёр
Борис
Клюев
- ЕШАктриса
Елена
Шевченко
- Актёр
Сергей
Беляев
- Актриса
Мария
Горбань
- Актёр
Карэн
Бадалов
- Актёр
Олег
Кассин
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- Актёр
Виктор
Добронравов
- АССценарист
Алексей
Слаповский
- Сценарист
Алексей
Каранович
- ИОСценарист
Игорь
Осипов
- РКСценарист
Ростислав
Кривицкий
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ЕГХудожник
Евгений
Громов
- ЛМХудожница
Людмила
Мягченкова
- МКМонтажёр
Медина
Караева
- ДФОператор
Дильшат
Фатхулин
- СЧКомпозитор
Сергей
Чекрыжов
- ВБКомпозитор
Владимир
Борисов
- АЧКомпозитор
Алексей
Черномордиков