Братья Кратт: Зов природы (мультсериал, 2019) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн

Братья Кратт: Зов природы (мультсериал, 2019) сезон 5 серия 8
9.32019, Wild Kratts
Мультсериалы, Комедия6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Крис и Мартин исследуют дикую природу всего мира, чтобы побольше узнать о жизни животных. Всюду их сопровождают верные друзья Авива, Коки и Джимми. С помощью специальных супер-костюмов братья Кратты могут повторять все, что делают сами животные. Эта сверхспособность позволяет ребятам не только наблюдать за дикими зверями, но и выручать их в опасных ситуациях.
СтранаДания, Китай, США, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Мультсериалы
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
9.0 КиноПоиск
7.7 IMDb