Братья Кратт: Зов природы. Сезон 3. Загадка прерий
Wink
Детям
Братья Кратт: Зов природы
3-й сезон
14-я серия

Братья Кратт: Зов природы (мультсериал, 2014) сезон 3 серия 14 смотреть онлайн

9.32014, Wild Kratts
Мультсериалы, Для самых маленьких18+

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О сериале

Крис и Мартин исследуют дикую природу всего мира, чтобы побольше узнать о жизни животных. Всюду их сопровождают верные друзья Авива, Коки и Джимми. С помощью специальных супер-костюмов братья Кратты могут повторять все, что делают сами животные. Эта сверхспособность позволяет ребятам не только наблюдать за дикими зверями, но и выручать их в опасных ситуациях.

Страна
Китай, Дания, США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
7.7 IMDb