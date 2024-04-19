Братья Кратт: Зов природы (мультсериал, 2014) сезон 3 серия 19 смотреть онлайн
9.32014, Wild Kratts
Мультсериалы, Комедия6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Крис и Мартин исследуют дикую природу всего мира, чтобы побольше узнать о жизни животных. Всюду их сопровождают верные друзья Авива, Коки и Джимми. С помощью специальных супер-костюмов братья Кратты могут повторять все, что делают сами животные. Эта сверхспособность позволяет ребятам не только наблюдать за дикими зверями, но и выручать их в опасных ситуациях.
СтранаДания, Китай, США, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Мультсериалы
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
9.0 КиноПоиск
7.7 IMDb