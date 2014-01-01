Братья Кратт: Зов природы. Сезон 3. Крокодил против алигатора
Wink
Детям
Братья Кратт: Зов природы
3-й сезон
11-я серия

Братья Кратт: Зов природы (мультсериал, 2014) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн

9.32014, Wild Kratts
Мультсериалы, Комедии6+

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Сюжет

Крис и Мартин исследуют дикую природу всего мира, чтобы побольше узнать о жизни животных. Всюду их сопровождают верные друзья Авива, Коки и Джимми. С помощью специальных супер-костюмов братья Кратты могут повторять все, что делают сами животные. Эта сверхспособность позволяет ребятам не только наблюдать за дикими зверями, но и выручать их в опасных ситуациях.

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Рейтинг

9.0 КиноПоиск
7.7 IMDb