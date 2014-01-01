Братья Кратт: Зов природы (мультсериал, 2014) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

Крис и Мартин исследуют дикую природу всего мира, чтобы побольше узнать о жизни животных. Всюду их сопровождают верные друзья Авива, Коки и Джимми. С помощью специальных супер-костюмов братья Кратты могут повторять все, что делают сами животные. Эта сверхспособность позволяет ребятам не только наблюдать за дикими зверями, но и выручать их в опасных ситуациях.



Сериал Братья Кратт: Зов природы 3 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.