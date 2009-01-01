WinkСериалыБратья и сестры4-й сезон21-я серия
Братья и сестры (сериал, 2009) сезон 4 серия 21 смотреть онлайн
2009, Brothers & Sisters
Драма18+
О сериале
Семья Уокер — самая обычная американская семья, живущая в Лос-Анджелесе. Они вечные соперники, но, тем не менее, очень близки. Братья и сестры Уокер пытаются оправдать ожидания своих родителей и соответствовать им.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- КОРежиссёр
Кен
Олин
- ММРежиссёр
Майкл
Моррис
- МШРежиссёр
Майкл
Шульц
- БРРежиссёр
Бетани
Руни
- ДЭАктёр
Дэйв
Эннэйбл
- КФАктриса
Калиста
Флокхарт
- РГАктриса
Рэйчел
Гриффитс
- РРАктёр
Рон
Рифкин
- ПУАктриса
Патриша
Уэттиг
- Актриса
Салли
Филд
- МРАктёр
Мэттью
Риз
- БГАктёр
Бальтазар
Гетти
- Актриса
Кэррис
Дорси
- ЛМАктёр
Люк
МакФарлейн
- ДРСценарист
Джон
Робин Бэйц
- МХСценарист
Марк
Халсли
- Сценарист
Дэвид
Маршалл Грант
- ГБПродюсер
Грег
Берланти
- КОПродюсер
Кен
Олин
- ЛМХудожник
Ли
Мэймен
- КБХудожник
Курт
Бич
- МРХудожница
Мелина
Рут
- СЧХудожник
Скотт
Чамблисс
- СПОператор
Синтия
Пушек
- ТЯОператор
Том
Яцко
- ДСОператор
Джон
Смит
- БНКомпозитор
Блейк
Нили
- РКомпозитор
Рози