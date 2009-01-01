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Братья и сестры
4-й сезон
18-я серия

Братья и сестры (сериал, 2009) сезон 4 серия 18 смотреть онлайн

2009, Brothers & Sisters
Драмы18+

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Сюжет

Семья Уокер — самая обычная американская семья, живущая в Лос-Анджелесе. Они вечные соперники, но, тем не менее, очень близки. Братья и сестры Уокер пытаются оправдать ожидания своих родителей и соответствовать им.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Братья и сестры»