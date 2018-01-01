Серия 43
Wink
Сериалы
Брак по-индийски
1-й сезон
Серия 43

Брак по-индийски (сериал, 2018) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн

8.62018, Kaleerein
Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сильная духом девушка намерена стать игроком высокого уровня в кабадди, однако ее мать хочет выдать дочь замуж. Девушка сопротивляется, она мечтала, чтобы жених принимал ее такой, какая она есть. Жених - бизнес-магнат из Лондона. Герои случайно знакомятся, что приводит их к браку по-индийски.

Сериал Серия 43 1 сезон 43 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Индия
Жанр
Драма
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.4 IMDb