Серия 34
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Брак по-индийски
1-й сезон
Серия 34

Брак по-индийски (сериал, 2018) сезон 1 серия 34 смотреть онлайн

8.62018, Kaleerein
Драмы12+

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Сюжет

Сильная духом девушка намерена стать игроком высокого уровня в кабадди, однако ее мать хочет выдать дочь замуж. Девушка сопротивляется, она мечтала, чтобы жених принимал ее такой, какая она есть. Жених - бизнес-магнат из Лондона. Герои случайно знакомятся, что приводит их к браку по-индийски.

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Информация

Страна
Индия
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.4 IMDb