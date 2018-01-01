Брак по-индийски (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
8.62018, Kaleerein
Драмы12+
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Сюжет
Сильная духом девушка намерена стать игроком высокого уровня в кабадди, однако ее мать хочет выдать дочь замуж. Девушка сопротивляется, она мечтала, чтобы жених принимал ее такой, какая она есть. Жених - бизнес-магнат из Лондона. Герои случайно знакомятся, что приводит их к браку по-индийски.
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Рейтинг
7.4 IMDb