Боцман и попугай1-й сезон3-я серия
Боцман и попугай (сериал, 1982) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
1982, Боцман и попугай. Серия 3
Советские мультфильмы6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
О приключениях боцмана Ромы и его попугая.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы
КачествоSD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МКРежиссёр
Михаил
Каменецкий
- РФАктёр
Роман
Филиппов
- ЕКАктёр
Ефим
Кациров
- ОГАктриса
Ольга
Громова
- АБАктёр
Анатолий
Баранцев
- Актриса
Елена
Санаева
- ЮВАктёр
Юрий
Волынцев
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- НЖАктриса
Наталья
Журавлева
- ВБАктёр
Владимир
Басов мл.
- ЮОСценарист
Юрий
Орловский
- ГХПродюсер
Григорий
Хмара
- ЮКОператор
Юрий
Каменецкий
- ИККомпозитор
Игорь
Космачев