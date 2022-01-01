Бостонский Джордж (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О наркоторговце и контрабандисте Джордже Джейкобе Янге, чья история легла в основу фильма «Кокаин» с Джонни Деппом и Пенелопой Крус. Джордж Янг, которого также называли «Бостонский Джордж», активно снабжал США запрещенными веществами в 70-х и начале 80-х годов, за что неоднократно попадал за решетку.

