Бостонский Джордж (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.02022, Boston George Famous Without the Fortune
Документальный18+

О сериале

О наркоторговце и контрабандисте Джордже Джейкобе Янге, чья история легла в основу фильма «Кокаин» с Джонни Деппом и Пенелопой Крус. Джордж Янг, которого также называли «Бостонский Джордж», активно снабжал США запрещенными веществами в 70-х и начале 80-х годов, за что неоднократно попадал за решетку.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb