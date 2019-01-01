UFC 236 (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2019, UFC
Спорт, Спорт18+
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О сериале
14 апреля 2019 года на State Farm Arena в Атланте состоялась ночь боeв UFC 236. В главном поединке сошлись Дастин Порье и действующий чемпион полулегкого веса Макс Холлоуэй. Во второй по значимости схватке встретились бойцы средней весовой категории Келвин Гастелум и Исраэль Адесанья.
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