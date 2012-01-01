Босс. Сезон 2. Серия 8
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Босс (сериал, 2012) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

2012, Boss
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сюжет рассказывает о мэре Чикаго, страдающем тяжелым психическим заболеванием и, в результате, нарушениями памяти и рассудка, но окружающие, включая и его жену, об этом не догадываются.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Босс»