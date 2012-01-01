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Босс (сериал, 2012) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

2012, Boss
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

За годы власти у мэра накопилось немало врагов и мнимых партнеров по бизнесу. Среди них нет добрых или злых, каждый "хорош" по-своему. Героев ждут: закулисная политическая игра, коррупция в структурах власти, скандалы и интриги.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Босс»

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