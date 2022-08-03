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Босс (сериал, 2012) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

2012, Boss
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

За годы власти у мэра накопилось немало врагов и мнимых партнеров по бизнесу. Среди них нет добрых или злых, каждый "хорош" по-своему. Героев ждут: закулисная политическая игра, коррупция в структурах власти, скандалы и интриги.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Босс»