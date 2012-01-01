Wink
Сериалы
Босс
2-й сезон
4-я серия

Босс (сериал, 2012) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

2012, Boss
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

За годы власти у мэра накопилось немало врагов и мнимых партнеров по бизнесу. Среди них нет добрых или злых, каждый "хорош" по-своему. Героев ждут: закулисная политическая игра, коррупция в структурах власти, скандалы и интриги.

Сериал Босс 2 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Босс»