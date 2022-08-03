Wink
Сериалы
Босс
1-й сезон
8-я серия

Босс (сериал, 2011) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2011, Boss
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мэр продолжает скрывать свою болезнь от жены Мередит, а также от своих близких друзей и коллег. Но болезнь прогрессирует, чем усложняет мэру решать текущие дела.Стали всплывать серьезные факты о злоупотреблениях, имеющих место за длительный период правления мэра города Тома Кейна…

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

