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Босс (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2011, Boss
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Мэр продолжает скрывать свою болезнь от жены Мередит, а также от своих близких друзей и коллег. Но болезнь прогрессирует, чем усложняет мэру решать текущие дела.Стали всплывать серьезные факты о злоупотреблениях, имеющих место за длительный период правления мэра города Тома Кейна…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Босс»

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