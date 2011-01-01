Босс. Сезон 1. Серия 5
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Босс (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2011, Boss
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сюжет рассказывает о мэре Чикаго, страдающем тяжелым психическим заболеванием и, в результате, нарушениями памяти и рассудка, но окружающие, включая и его жену, об этом не догадываются.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Босс»